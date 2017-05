Eletroacre ganha regras flexíveis para atrair compradores

Da redação ac24horas - 03/05/2017 08:47:40

A Eletrobras Distribuição Acre está entre as distribuidoras de energia que serão privatizadas até o fim deste ano e que ganharam desde o começo desta semana várias de suas condições de prestação dos serviços flexibilizadas.

Entre as facilitações, nos primeiros cinco anos as concessionárias terão direito a duas revisões tarifárias. Além disso, nos primeiros 24 meses de vigência dos novos contratos, as fiscalizações exercidas pela Aneel serão apenas educativas e não vão gerar multa ou ônus financeiro.

Essas regras foram definidas nesta terça-feira, 2, pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e valem para as demais concessionárias em vias de serem vendidas.