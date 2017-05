Eber Machado protesta pela retirada do centro de operações regionais da Eletronorte na capital do Acre

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 03/05/2017 12:07:36

O deputado estadual Eber Machado (PSDC) protestou na manhã desta quarta-feira (3) pela retirada do centro de operações regionais da Eletronorte do Estado. Para Machado, a situação revela o descaso da bancada federal e um possível engessamento da economia local. Para ele, as cidades acreanas estão totalmente dependentes do Estado de Rondônia.

“Subo na tribuna como bom acreano que sou e defensor árduo do Estado, revoltado, triste, envergonhado, porque hoje acontecem coisas que estão engessando e inviabilizando o futuro do Acre. Tive a informação que já está há mais de trinta dias ausente de nosso estado, o controle de nossa energia. Tenho certeza que esta casa vai se posicionar diante deste tema”, diz Machado.

Segundo Machado, com a transferência de decisões para Rondônia, “a Acre está dependente de Rondônia, isso é falta de uma intervenção política. Tiraram o centro de operações regionais da Eletronorte daqui. Sem energia de qualidade, este estado não vai andar. Estaremos fazendo audiência pública para debater a privatização da Eletrobras Distribuição Acre”, destaca.

O parlamentar afirma que há falta de interesse dos deputados federais e senadores para interceder na questão. Ele afirma ainda que o Estado não recebe a atenção merecida pela preservação florestal. “Temos 87% de preservação e não temos nenhuma compensação. Isso é engessar. Qual é a indústria que quer vir se instalar no Acre?”, questiona Eber Machado.

Para Machado, a primeira coisa que um industrial procura saber para se instalar em um Estado é da qualidade de energia. “Tenho sonho de ver um polo industrial instalado, gerando emprego e renda, mas nossos representantes federais estão preocupados com a eleição de 2018 – que ainda não chegou, mas não se preocupam com o futuro do nosso Estado”, enfatiza o deputado.

Eber Machado destaca que “o Acre perdeu para um bairro periférico de Rondônia. É maldade com o nosso futuro. Tenho certeza que a Aleac não vai deixar de debater este assunto. Não há nenhum incentivo para que uma indústria venha se instalar aqui, porque não temos qualidade de energia. Cadê o linhão que atenderia o Vale do Juruá? Se a bancada federal deixou isso acontecer, que esta Casa não seja omissa”, finaliza.