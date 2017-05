Deputado Alan Rick lidera grupo de parlamentares em apoio ao Estado de Israel

Da redação ac24horas - 03/05/2017 18:09:24

O deputado federal Alan Rick, presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família na Câmara dos Deputados, participou na manhã de hoje de um encontro com o embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelley e o Ministro da Embaixada de Israel no Brasil, Itay Tagner, para manifestar contrariedade à postura política adotada pela delegação do Brasil junto a 201ª Reunião do Conselho Executivo da Organização das Nações Unidas para a educação, a ciência e a cultura (UNESCO), que votou em discordância com Israel quanto ao uso de nomes em monumentos e espaços históricos para o povo israelita, em Jerusalém.

A reunião contou com a presença de integrantes da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família, da Frente Parlamentar Evangélica, e da Frente Católica, além da senadora Ana Amélia (PP-RS).

“Não podemos aceitar qualquer medida que seja contrária ao povo de Israel, e ao seu legado histórico de contribuição para a humanidade, e por consequência para os cristãos. O Brasil como um país predominantemente cristão, deve se manifestar no sentido de unir forças a Israel em defesa e respeito ao legado histórico construído pelo povo judeu, e sua imprescindível colaboração com os cristãos no mundo”, disse o deputado Alan Rick.

Os parlamentares sinalizaram que a posição externada pela delegação brasileira, não representa a opinião e posição do povo brasileiro, lembrando ainda que os parlamentares são os legítimos representantes da sociedade e, portanto, tem toda autoridade para repudiar a decisão da delegação.

Durante a reunião, Alan Rick entregou ao embaixador Shelley uma nota oficial de repúdio sobre a posição do Brasil na reunião da UNESCO. “A Delegação do Brasil no Conselho Executivo da UNESCO deixou de representar o interesse nacional majoritário, e o sentimento da população brasileira e desrespeitou sua fé, sua crença e sua língua, quando deixou de se posicionar contrário a mudança de nomes dados por Israel a locais e espaços históricos, tais como Muro das Lamentações, e o Monte do Templo dentre tantas outras”, disse Alan Rick.