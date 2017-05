Democratas e Tucanos promovem café da manhã para selar acordo

Da redação ac24horas - 03/05/2017 13:46:34

Depois de um encontro à portas fechadas para acertar as diferenças, os partidos Democratas (DEM), de Tão Bocalon, e PSDB, do deputado federal Major Rocha (PSDB), selaram a paz e a união entre as duas siglas com um café da manhã entre os dirigentes de ambas as agremiações políticas. Além dos líderes citados, outros políticos e militantes estiveram presentes na sede do PSDB na manhã desta quarta-feira (2).

O presidente do DEM, Tião Bocalon destacou ao fato das duas instituições partidárias já terem andado juntas em outras eleições, havendo uma coerência e similaridade entre os estatutos, sendo natural uma aproximação com vistas ao ano eleitoral já às portas, pois em 2018 haverá eleições para todos os cargos estaduais e federais.

Mesmo sem falar em candidaturas isoladas, mas reconhecendo a possibilidade de ter havido falhas estratégicas nas campanhas anteriores, Bocalon disse ser agora um momento de olhar para a frente e buscar uma forma limpa de fazer política, sem pessoas com manchas nos seus currículos ou mesmo ficha suja.

Rocha: por um futuro com dignidade

Já o deputado Major Rocha ressaltou a importância do DEM na construção de um Acre real, onde as pessoas dignas não tenham mais de baixar a cabeça e a corrupção não tire das famílias os serviços que elas precisam.

O deputado destacou ser apenas um tímido começo, pois o evento foi definido de última hora: “Se tivéssemos um tempo a mais para preparar, tenho certeza de que centenas de pessoas estariam aqui”.

Rocha destacou o fato de ser apenas um começo, onde outras siglas partidárias e pessoas honestas ainda vão se integrar a uma luta por um novo Estado, onde o desenvolvimento com responsabilidade econômica e social seja o grande alvo a ser atingido.