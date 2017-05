Corrida do Amendoín celebra aniversário de Senador Guiomard

Jairo Barbosa - 03/05/2017 10:00:48

A prefeitura de Senador Guiomard, por meio da Secretaria de Esportes em parceria com a Federação Acreana de Atletismo, vai realizar dia 13 de maio, as 16 horas, a I corrida do Amendoín.

I Corrida do Amendoín para comemorar mais um aniversário da cidade. O evento vai servir como a II etapa do Circuito Acreano de Corrida de Rua e deve reunir centenas de atletas.

Chiquito Lopes, secretario de esportes da cidade, disse que as inscrições estão abertas pelo site: estilocrono.com e haverá premiação para todos que concluírem os percursos de 5 km e 10 km.

Para quem mora em Senador Guiomard, as inscrições podem ser feitas na sede da prefeitura.

A prova será disputada no perímetro urbano da cidade, passando pelas principais ruas e avenidas, o que vai permitir aos moradores, acompanhar o desempenho dos atletas passando na frente de suas casas.

Além do apoio da FACAt, a secretaria de esportes tem como parceiros no evento Guaraná Kinari, VEt Maq sthil, El Shaday Lanches e a loja Frutica que acha.