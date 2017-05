Por 23 a 14, aprovado relatório da reforma da Previdência

Da redação ac24horas - 03/05/2017 18:47:56

A proposta de reforma da Previdência do governo Temer foi aprovado pela Comissão Especial, em votação na noite desta quarta-feira. O parecer do relator, o deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), teve 23 favoráveis votos favoráveis e 14 contra.

O governo precisava de maioria simples para a aprovação, dentre os 36 membros titulares -além de um quórum mínimo de 19 deputados. Com isso, a proposta de reforma da Previdência segue agora para a votação no plenário da Câmara dos Deputados, onde precisa de 3/5 do total dos deputados ou 308 votos.

A reforma da Previdência é o principal ato do governo Temer para recuperar a confiança do mercado.