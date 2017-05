Canal afirma ser totalmente original a obra de Bruno Borges

Da redação ac24horas - 03/05/2017 08:44:59

Os criadores do site Decifre o Livro (www.decifreolivro.com.br) disseram esta semana ao canal Fatos Desconhecidos que o trabalho do estudante Bruno Borges, desaparecido no dia 27 de março em Rio Branco, é todo original. “Nas pesquisas não encontramos nada igual”, disseram Ygor Rincon e Renoir dos Reis, os dois goianos que montaram o site que reúne decifradores da obra de Bruno Borges.

A entrevista que o canal fez com a dupla acerca da decodificação da obra de Bruno Borges rendeu, em menos de 24 horas, mais de 250 mil visualizações. O estudante acreano utilizou vários meios diferentes de criptografia para codificar 14 dos livros encontrados em seu quarto.

Veja a entrevista completa de Ygor e Renoir