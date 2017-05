Aplicativo WhatsApp fica fora do ar na tarde desta quarta-feira, 3

Da redação ac24horas - 03/05/2017 15:35:43

O WhatsApp ficou fora do ar para usuários do app nesta quarta-feira (03). Por meio do Twitter, usuários de todo o mundo relatam problemas para se conectar ao aplicativo.

Algumas mensagens foram publicadas por usuários brasileiros do aplicativo. Outros países que também parecem passar por problemas são Alemanha, Itália e Turquia.

De acordo com testes realizados por EXAME.com, o aplicativo funcionava para alguns usuários, mas para outros não.

Aparentemente, a rede do aplicativo voltou a funcionar e ele funciona bem no momento.