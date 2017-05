Adolescente de 14 anos se envolve em briga e acaba morto com terçadada no rosto, em Rio Branco

Da redação ac24horas - 03/05/2017 08:30:51

Um desentendimento registrado no bairro Belo Jardim, em Rio Branco, acabou em morte. Isso porque um rapaz de 17 desferiu golpes de facão num colega de 14 anos, após a criança tentar contra a vida dele, portanto, segundo testemunhas, uma escopeta que, até a manhã desta quarta-feira, dia 03, não havia sido apreendida.

O crime, que ocorreu na noite desta terça-feira, dia 02, foi registrado pela Delegacia de Homicídios (DHPP), e, segundo informações da Polícia Militar, nem mesmo o facão utilizado no crime foi apreendido pelos policiais que atenderam a ocorrência e isolaram o local do crime, onde estava o corpo do garoto de 14 anos.

Informações ainda não confirmadas apontam que na semana passada, os dois tiveram uma discussão, o que pode ter causado o crime nesta semana, dias após o desentendimento. O fato é que o crime envolve dois menores, um de 14 e outro de 17 anos, situação que ascende o alerta às autoridades.