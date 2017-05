Três acidentes foram registrados nas rodovias do Acre no feriadão, informa Policia Rodoviária Federal

Da redação ac24horas - 02/05/2017 11:20:26

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) finalizou na noite dessa segunda-feira (1) a Operação Dia do Trabalho, deflagrada na sexta-feira (28) nas rodovias do Acre.

Este ano, 03 acidentes ocorreram com 02 feridos e sem registro de mortes. Para o órgão, o feriado prolongado em comemoração ao dia do trabalho foi considerado tranquilo e com poucos registros, um a menos do que o mesmo período de 2016. Ano passado, 04 acidentes foram registrados, que deixou 04 feridos sendo uma pessoa em estado grave.

Durante a operação, os policiais realizaram 326 testes de alcoolemia, que resultaram em 04 notificações. Ao todo, 522 veículos foram fiscalizados e 156 autuações feitas. As infrações mais cometidas pelos condutores foram o excesso de velocidade (180), falta do uso do cinto de segurança (38) e ultrapassagens irregulares (9).

As ações de enfrentamento ao crime contribuíram para prender 10 pessoas e recuperar 02 veículos e um caminhão roubado em Rio Branco que estava seguindo para a Bolívia.

Neste mês de Maio a PRF participa da Operação Maio Amarelo e que conta com o apoio da população para reduzir os números de acidentes nas rodovias e no combate à criminalidade, qualquer informação relevante ligue 191.