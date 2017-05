Secretaria manipula estatística sobre homicídios, diz Ulysses

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 02/05/2017 13:25:11

A Secretaria de Segurança Pública manipulou mais uma vez os dados estatísticos, referente aos números de homicídios, para enganar a população acreana. É o que diz o ex-comandante da Polícia Militar do Acre, coronel Ulysses Araújo, em um texto em sua página no Facebook. A postagem do oficial da PM contradiz a afirmação feita pelo secretário de Segurança, Emylson Farias, que disse na mesma rede social que houve uma redução de 60% no número de homicídios no Acre no mês de abril em relação ao mês de março.

“Causa estranheza o fato do atual secretário da pasta do governo ir à imprensa em tom de comemoração, para mais uma vez informar que a taxa de homicídios havia caído durante o mês de abril (cômico e risível, se não fosse tão trágico). Parece que virou uma prática comum da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Acre zombar da cara e da inteligência da população acreana, por meio do mascaramento dos números estatísticos, referentes ao número de homicídios registrados no estado”.

Segundo Ulysses Araújo, “no primeiro quadrimestre (janeiro a abril) de 2017 apresentou 160 homicídios, um aumento de 95,1%, se comparado ao mesmo período do ano de 2016, onde houve 82 mortes”.

Ulysses completa dizendo que é “importante salientar que não foram apresentados os índices de roubos e furtos. Crimes estes, que os nossos cidadãos acreanos são vítimas diariamente. Sobre esses dados, nenhuma resposta efetiva do Estado”, conclui.