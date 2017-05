Partidos definem nomes de membros da CPI que vai investigar a venda ilegal de casas na Sehab

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 02/05/2017 19:27:29

Os partidos com representação no Poder Legislativo Estadual definiram na tarde desta terça-feira (2), os nomes dos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que tem como objetivo investigar a participação de agentes públicos da Secretaria de Habitação e Interesse Social do governo do Acre, no esquema de venda ilegal de casas e fraude ao programa habitacional desenvolvido pela administração estadual.

Foram indicados cinco nomes. O PT indicou o deputado Lourival Marques. O Bloco do PCdoB indicou o deputado Jenilson Leite (PCdoB). O Partido Progressista (PP) indicou o deputado Gerlen Diniz (autor do requerimento da CPI). O PDT indicou o deputado Heitor Júnior. O PMDB indicou a deputada Eliane Sinhasique. Uma reunião na próxima quinta-feira vai eleger o presidente e vice da Comissão Parlamentar de Inquérito.

O relator será indicado pelo presidente da CPI. A expectativa é que os deputados definam nos próximos dias, os nomes que deverão ser ouvidos pelos membros da CPI. Gerlen Diniz voltou a afirmar que a comissão não será usada para promover espetáculo midiático nem expor as pessoas que serão convocadas para as oitivas no Poder Legislativo.