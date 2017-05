Nazaré Araújo e Pedro Longo abrem campanha do Maio Amarelo​ em solenidade no Teatro Universitário

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 02/05/2017 11:09:13

As atividades do Maio Amarelo foram abertas nesta terça-feira, 02, durante uma solenidade no Teatro Universitário da Universidade Federal do Acre (Ufac), com a presença de várias autoridades.

O “Maio Amarelo”, que está em sua 4ª edição, vai estimular a promoção de atividades voltadas à conscientização, ao amplo debate das responsabilidades e à avaliação de riscos sobre o comportamento de cada cidadão, dentro de seus deslocamentos diários no trânsito.

O diretor-presidente do Detran, destacou os bons números das campanhas do Departamento Estadual de Trânsito, mas salientou a necessidade em dar continuidade aos trabalhos de educação como o Maio Amarelo, por exemplo.

“Em 2016 nós chegamos perto da meta, que era reduzir em 50% os acidentes com vítimas, nós alcançamos 53%. É um desafio que tem que ser mantido e ampliado. O Maio Amarelo desse ano é dedicado aos jovens. Há uma grande mobilização nas escolas, nas faculdades, principalmente conscientizando para a defesa dos mais vulneráveis.”

“A gente precisa cuidar da vítima. No mundo inteiro são mais de dois milhões​ de vítimas fatais com 50 milhões de pessoas secueladas”, lamentou a vice-governadora Nazaré Araújo.

Abordagens no Maio Amarelo​

Nesta edição do movimento Maio Amarelo, o estado do Acre concentrará atenção especial aos direitos dos personagens vulneráveis do trânsito: Deficientes físicos, idosos e aos pedestres de modo geral.

Durante as ações serão feitas abordagens a condutores e pedestres para falar sobre a importância do auto cuidado quando do uso das vias de trânsito e distribuição de material educativo, assim como fiscalizações em bares,blitz educativa noturna nas sextas e sábados, nos principais bares e restaurantes que comercializam bebidas alcoólicas.

A intenção é sensibilizar a população sobre a necessidade da adoção de comportamentos seguros no trânsito, dando ênfase às consequências da associação de bebida alcoólica e direção.