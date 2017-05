Não compensa abastecer com etanol no Acre

Da redação ac24horas - 02/05/2017 08:07:26

Com valor médio de R$ 4,24 o litro de gasolina no Acre segue como o alto do País nesta primeira semana de maio, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Neste começo de semana portais especializados em economia fizeram as contas e afirmam que não é compensador abastecer com etanol no Acre porque o gasto com um litro do combustível é bem superior a 70%: nos postos acreanos a proporção é de 87,28% do etanol para a gasolina. Isso ocorre porque o veículo abastecido com álcool gasta mais litros para percorrer a mesma distância equivalente ao volume utilizado de gasolina, explica o R7.