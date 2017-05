Mapa mostra Acre como região de ´conflito intenso´ do crime organizado; PCC possui mais de 700 “irmãos” no Estado

Da redação ac24horas - 02/05/2017 07:14:00

O Estado do Acre é apontado como região de “conflito intenso” entre as facções criminosas no mapa elaborado pela Folha de São Paulo com base em investigações das polícias e do Ministério Público. Iguais ao Acre estão dez outros Estados –todos tidos como zonas de conflito intenso do sindicato do crime abrigado os bandos como o PCC, Comando Vermelho, Família do Norte, Bonde dos 13 e outros.

O PCC aliou-se ao Bonde dos 13 para combater o Comando Vermelho no Acre, impondo um banho de sangue diário em Rio Branco e nas cidades maiores do Estado. Com um ritual de “batismo” o PCC possui no Acre, segundo a reportagem, 768 “irmãos” – o oitavo maior contingente entre os Estados.

A policia acredita que o intenso recrutamento de novos membros e a matança de inimigos ocorra dentro do projeto de expansão do PCC para as regiões de fronteira, onde fica muito mais fácil a obtenção armas e drogas.