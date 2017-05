Líder do governo do PT diz que vai fiscalizar recuperação da BR-364

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 02/05/2017 11:55:55

Depois que as administrações petistas passaram mais de 15 anos à frente das obras da BR-364 e entregaram a rodovia em péssimo estado de conservação ao DNIT, o líder do governo na Aleac, deputado Daniel Zen (PT) disse na manhã desta terça-feira (2), que vai fiscalizar o trabalho de recuperação da estrada que será realizado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.

O petista destaca que apenas uma equipe faz a manutenção da BR, mas o DNIT teria apresentado uma medição solicitando recursos ao Governo Federal. “Já tem medição para receber recursos. Nós vamos fiscalizar o trabalho que está sendo feito agora”, destaca o petista que não falou do período que os governos petistas realizaram a obra da Rodovia que consumiu quase R$ 2 bilhões.

A reconstrução da BR-364 foi anunciada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), em um evento realizado no município de Cruzeiro do Sul, com a presença de políticos que fazem oposição aos governos petistas. Depois de poucos mais de quatro meses, o deputado do PT cobra um trabalho que as administrações de seu partido não teriam realizado em 15 anos.