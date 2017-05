Jéssica Sales e Moisés Diniz buscam recursos para obra de acesso alternativo entre os municípios de Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul

Da redação ac24horas - 02/05/2017 19:00:30

A deputada Jéssica Sales (PMDB) e o deputado Moisés Diniz PCdoB) participaram de uma reunião na terça-feira (02) com o Ministro da Integração Nacional Helder Barbalho. Na pauta, a alocação de recursos para construção de um acesso alternativo entre os municípios de Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul, no Vale do Juruá.

Jéssica Sales destaca que parte da BR-364 foi interditada pela erosão ocasionada pela última grande cheia do Rio Juruá, intensificada pelas fortes chuvas na região, fato que comprometeu o tráfego de veículos e dificultou o abastecimento e o acesso da população do município de Rodrigues Alves ao município de Cruzeiro do Sul.

Outra questão levantada pelos deputados é que o acesso pela antiga estrada, além de acrescentar 50 quilômetros no percurso entre as duas cidades, não oferece segurança aos usuários, sobretudo aos estudantes universitários que utilizam esse trajeto no período noturno para terem acesso às faculdades em Cruzeiro do Sul.



Para os parlamentares, a solução seria a construção de um novo acesso à balsa que faz a travessia do rio Juruá no município de Rodrigues Alves. “Desta forma a população de Rodrigues Alves poderá chegar ao município de Cruzeiro do Sul com mais facilidade, Além de ajudar estudantes e pequenos produtores da região”, diz Jéssica Sales.

O ministro Helder Barbalho, que visitou o Vale do Juruá durante as últimas grande cheias, se sensibilizou com a situação apresentada pelos deputados, pois esteve na localidade e pode verificar pessoalmente os trechos da BR 364 que foram inundados e poderiam sofrer danos provados pela erosão durante a vazante.

Helder Barbalho recomendou o cadastro imediato de uma proposta para a construção de novo acesso alternativo entre os municípios de Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul para facilitar a liberação dos recursos necessários para atender a demanda apresentada pelos deputados Jéssica Sales e Moisés Diniz.