CPI para investigar venda ilegal de casas na Sehab será instalada ainda nesta terça, na Assembleia

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 02/05/2017 11:23:20

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que tem como objetivo investigar a participação de agentes públicos da Secretaria de Habitação e Interesse Social do governo do Acre, no esquema de venda ilegal de casas e fraude ao programa habitacional desenvolvido pela administração estadual será instalada nesta terça-feira (2). A informação é do autor da proposta, deputado Gerlen Diniz (PP).

Segundo Diniz, o Partido Progressista (PP) indicará um membro titular e um suplente, enquanto o Partido dos Trabalhadores (PT), que tem cinco deputados, indicará dois membros titulares. Os partidos que integram a Frente Popular do Acre, coligação comandada pelo PT ficará com a presidência e a relatoria da comissão, que obedece o critério de proporcionalidade representativa na Casa.

Gerlen Diniz afirma que apesar de a oposição não ocupar os principais caros na formação da CPI, o bloco vai trabalhar para trazer testemunhas importantes para serem ouvidas em oitivas na Assembleia Legislativa, com objetivo de esclarecer fatos que não foram abordados na investigação policial. “O parlamento pode contribuir nesta investigação deste caso de corrupção”, enfatiza Diniz.