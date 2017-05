Assaltante pode ficar paraplégico após ser atingido por tiro de PM

Da redação ac24horas - 02/05/2017 08:22:03

O jovem Edson Cardoso Cavalcante, de 20 anos, acusado de assaltar uma loja de conveniência em Cruzeiro do Sul, na última sexta-feira, dia 28, corre o risco de ficar paraplégico. Ele foi atingido por um tiro disparado por um policial à paisana durante a ação criminosa.

A mãe de Edson não quer gravar entrevista com a imprensa, mas informou que o tiro atingiu a coluna cervical do acusado, e que o rapaz não responde aos estímulos médicos. O rapaz continua internado no Hospital Regional do Vale do Juruá, onde aguarda novo procedimento cirúrgico.

Segundo o delegado Alexnaldo Barbosa, antes do policial efetuar os disparos, o assaltante tomou o celular dele e o dinheiro da conveniência, e ao suspeitar que se tratava de um agente de segurança, o assaltante chegou a efetuar seis disparos, sendo que três falharam, descarregando completamente a arma, quando só então o policial revidou.