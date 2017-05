Vagner Sales será o candidato do PMDB

Luis Carlos Moreira Jorge - 01/05/2017 22:33:18

Com a desistência do deputado federal Flaviano Melo (PMDB) em ser candidato a senador na eleição do próximo ano, o candidato oficial do PMDB ao Senado será o ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales, que poderá herdar a votação fiel da velha guarda peemedebista e de muitos amigos, que sempre acompanharam o parlamentar federal em suas campanhas. Com forte base eleitoral no Juruá, Vagner está montando uma estratégia para entrar no eleitorado do Vale do Acre, notadamente, Rio Branco, que é considerada “terra de ninguém” nas eleições.

Rocha contesta pesquisa

O deputado federal Major Rocha (PSDB) ligou para dizer que coloca em dúvida a pesquisa do DATA-CONTROL para a Câmara Federal. “Como é que a Jéssica Sales, que só tem votos no Juruá, pode ter ficado em primeiro lugar na preferência do eleitorado, já que não tem votação na capital, o maior colégio eleitoral e nem nos demais municípios do Vale do Acre?” Foi a indagação que fez no telefonema à coluna. Rocha está pedindo uma cópia completa das planilhas do DATA-CONTROL para fazer um estudo comparativo meticuloso. Mas ressalva que, antecipadamente, considera os resultados muitos estranhos.

Poderia ser melhor, se houvesse mais doadores

Um programa na área da saúde do governador Tião Viana sobre o qual não cabe nenhuma crítica é do dos transplantes. O Acre tem hoje uma das mais bem montadas estruturas de transplante de fígado, medicina de ponta, de alta complexidade, que custa caro, mas tem salvado inúmeras vidas. Esta notícia do Ministério da Saúde de que, o Acre nos meses de janeiro e fevereiro foi o segundo estado em número de transplantes mostra o sucesso da iniciativa. Poderia ser melhor se houvesse a consciência de quem perde um ente familiar, que a doação de órgãos salva vidas. Caberia uma campanha de mídia constante do governo despertando na população o sentimento que doar órgãos é um ato nobre, de humanidade, porque pode salvar pessoas que esperam um doador para evitar a morte. A central de transplantes funciona com profissionais competentes. Poderia ser melhor se o número de doação fosse maior e capaz de zerar a fila de espera. O deputado Heitor Junior (PDT) é hoje no parlamento o maior defensor de campanhas a favor da doação e na defesa do direito dos portadores de hepatites. Uma ação que transcende a ideologia política. Defende uma causa.

Baderna, vandalismo, não é da democracia

Ônibus incendiados, carros queimados, lojas destruídas, furtos, agências bancarias depredadas, foi o saldo do movimento puxado pelo braço sindical do PT, a CUT, na manifestação da última sexta-feira. Isso é baderna, vandalismo, menos democracia.

O real motivo

A Reforma da Previdência e Reforma Trabalhista foram o pretexto usado pelos sindicatos ligados ao PT, para a greve da última sexta-feira; na verdade é que, o fim da contribuição sindical obrigatória, na nova lei trabalhista, mata a galinha dos ovos de ouro dos sindicalistas.

Muito mais difícil

O fato de aparecer na pesquisa do DATA-CONTROL como o melhor avaliado dentro da oposição e ter mandato, torna a candidatura à reeleição do senador Sérgio Petecão (PSD) ainda mais sólida. Some-se a isso ter um dos partidos mais organizados da oposição.

Uma dedução lógica

Não acredito que a presidente do PTB, Charlene Lima, seja candidata a deputada federal, porque é uma eleição muito mais complicada do que para deputado estadual. Na minha avaliação deve ser candidata à ALEAC, na coligação PTB-SOLIDARIEDADE-PPS.

Caminho sem embaraço

Pelo trabalho que já vem fazendo, o caminho para deputada estadual da publicitária Charlene Lima (PTB) está mais aplainado. Já participou de várias campanhas e sabe mexer com o eleitor.

Muitas surpresas

Quem conhece do assunto revelou à coluna que, se a SEHAB fizer um recadastramento na “Cidade do Povo” vai descobrir que muitas das casas não estão mais nas mãos dos donos originais e foram vendidas, mesmo havendo a proibição legal. É de fácil comprovação.

Vira negócio imobiliário

Ou a SEHAB parte para este recadastramento ou a “Cidade do Povo” vira um negócio imobiliário. Pelas informações, muitas casas são colocadas para a venda. É só checar.

Como bom observador

Após a derrota para a PMRB, observo que, a deputada Eliane Sinhasique (PMDB), não murchou, ao contrário, montou equipes que passam os dias fazendo levantamento de problemas nos bairros para inserir na sua agenda de denúncias. Isso a coloca sempre em evidência, que somado à sua memória eleitoral, a deixa muito forte para a reeleição.

Dinheiro sobrando

O governador Tião Viana está nadando em dinheiro em plena crise econômica. É a imagem que passa ao antecipar o pagamento dos servidores públicos, que andou sendo ameaçado.

Sugestão pragmática

Chega e-mail perguntando se eu sei que, o prefeito Marcus Alexandre e seu assessor André Kamai não andam falando a mesma língua na prefeitura. Fico devendo essa, não sei. Se de fato isso ocorre, sugiro a solução do tempo de criança: o mais macho pise no pé do outro.

Comeu do meu pirão……..

Bastou dar uma olhada na cara dos manifestantes da última sexta-feira em Rio Branco para ver figuras manjadas que ocupam cargos de confiança no governo participando do ato. O PT tem aquela filosofia antiga com seus comissionados: comeu do meu pirão, prova do meu cinturão.

Nenhuma desculpa

A prefeitura de Cruzeiro do Sul tem um parque de máquinas comparável ao da prefeitura da capital. A cidade está tomada pelos buracos, com um ar de abandono. Com a chegada do verão, o prefeito Ilderlei Cordeiro não terá nenhuma desculpa para não sanar o problema.

O lado oculto do Marcus

O prefeito Marcus Alexandre diz que a última sexta-feira foi um “dia histórico” na defesa do direito dos trabalhadores (sic). Conhecia seu lado da modernidade, não o do atraso. Ser contra modernizar as relações trabalhistas e evitar que a Previdência quebre, estranha e muito!

Sonha com o governo

Numa conversa sempre escapa uma frase que dá o tom do que o político está pensando. O Márcio Bittar repete ser candidato a senador, mas nas entrelinhas, nota-se que, sonha mesmo é em ser o candidato único da oposição ao governo em 2018. Mas descarta ser terceira via.

Empate técnico

Numa visão crítica, se você pegar a pesquisa do DATA-CONTROL para o Senado vai notar que, os candidatos da oposição estão empatados tecnicamente, como se diz na gíria, embolados.

Rastro de destruição

A televisão mostrou após a greve da CUT da última sexta-feira, um rastro de destruição de bens públicos e privados por onde passaram os manifestantes. Foi coisa de marginal, protesto pacífico é outra coisa, é da democracia. E enquanto faziam o quebra-quebra o Eike Batista foi solto pelo STF e deve ter voltado ao luxuoso apartamento para sorver um bom champanhe.

Muito interessante

Não se viu a Diocese de Cruzeiro do Sul mover uma palha contra a desastrada política econômica da Dilma e nem incentivar as manifestações contra ela que, na época aconteceram. Por o Temer ser combatido pelo PT, esta mesma Diocese defendeu a greve. Interessante!

Jamais votaria nele

Jamais votaria no Temer para presidente, por isso não faço a defesa do seu governo, que tirada a área econômica é tão ruim como o da Dilma. No caso da Diocese de Cruzeiro do Sul ressalto apenas a sua falta de coerência quando se trata de apoiar manifestações sindicais.

Não faço diferença

Aliás, na chamada questão ética não existe a mínima diferença entre PMDB e PT, ambos são os responsáveis por esta quebradeira que entrou o país e pela maioria dos escândalos da Lava-Jato. Foram aliados do Lula e da Dilma. São irmãos siameses na desgraceira econômica.

Adversário declarado

O deputado Luiz Gonzaga (PSDB) não esconde dentro do PSDB que é um inimigo declarado do Márcio Bittar ser candidato ao Senado pelo PSDB. É a ponta de lança da candidatura do Major Rocha (PSDB). É estratégico, quer herdar as bases de Rocha de deputado federal.

Doe órgãos

A doação de órgãos é um ato de amor ao próximo, salva vidas: vamos criar esta consciência.

Para a reeleição

Amigos do deputado federal Flaviano Melo (PMDB) têm dito que se trata de “corda” de um grupinho que o cerca, mas que sua decisão está tomada e deverá partir para a reeleição.

Ampliou o apoio

A deputada federal Jéssica Sales (PMDB) foi eleita com praticamente um mês de campanha. Na disputa da reeleição deve vir muito mais forte porque ampliou sua área de ação, teve a oportunidade de no mandato fazer novos aliados, além de ter sido até aqui boa parlamentar.

Ainda não entenderam o que é democracia

O que se viu durante a greve puxada pela CUT com incentivo de setores da Igreja Católica pode ter sido tudo, menos uma greve na defesa de direitos ou supostos direitos dos trabalhadores, o que seria extremamente normal. E da democracia. O que se assistiu foram atos de barbárie com ônibus e carros queimados, bens públicos e particulares privados depredados. Todo mundo tem o direito de gostar ou não gostar de um governo que ajudou a eleger: Temer foi eleito como vice da Dilma, é bom destacar isso sempre. Eram irmãos siameses que se separaram, mas da mesma placenta política, porque não há diferença em fisiologismo entre PT e PMDB. Que se faça greve, mas para ser respeitada, não pode deixar de ser pacífica.