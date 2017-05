Secretário de Segurança diz que houve queda 60% dos homicídios no mês de abril em relação a março

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 01/05/2017 06:47:19

O secretário de Segurança Pública do Acre, Emylson Farias, informou a redução de 60% dos homicídios no mês de abril, “em especial das execuções”, em relação ao mês de março. A informação foi veiculada por meio de um texto do secretário em sua página no Facebook. “O ideal é que não precisássemos contabilizar mortes mas a briga entre facções infelizmente nos traz essa triste realidade”, diz.

Emylson acrescentou que sobre o controle das fronteiras, “o Exército Brasileiro realizou nesta semana operações para coibir os crimes transfronteiriços”.

Ele recordou, por outro lado, o caso dos policiais flagrados espancando três homens algemados em via pública em Rio Branco, fato que ganhou enorme repercussão.

O secretário de Segurança classificou como “negativa” a ação dos policiais. Para ele, os “militares se excederam no exercício de suas funções”. Emylson elogiou a punição imposta pelo comando geral da Polícia Militar aos três PMs, que ficarão detidos por 10 dias no quartel da instituição. “Enquanto operadores de segurança não podemos, sob o manto do combate à criminalidade, incorrer em crimes no exercício da função pública, independente da situação e dos envolvidos. Nosso farol deve ser sempre a legalidade e a promoção da dignidade da pessoa humana. Independente disso, temos a tropa mais honesta, abnegada e comprometida do Brasil e que tem produzido resultados animadores”, completou.