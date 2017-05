Recuado, Galo conta com falha do goleiro para vencer o Estrelão

Jairo Barbosa - 01/05/2017 06:31:55

O Atlético Acreano quebrou a invencibilidade do rio Branco FC no estadual ao vencer o Estrelão por 2 x 0 na noite do último domingo, na Arena da Floresta, na capital, e ficou com o título do II turno do estadual, levando a decisão do título para dois jogos decisivos.

A vitória do Galo foi construída com duas falhas do Rio Branco. No primeiro tempo, o goleiro Ederson recebeu a bola recuada e ao tentar chutar, acabou pressionado pelo atacante Careca, chutou a bola no adversário e o Atlético abriu o placar, 1 x 0.

A vantagem fez o Atlético mudar radicalmente sua postura em campo. De um time conhecido por jogar sempre ofensivamente, o Galo recuou. Passou a jogar atrás da linha do meio campo, se defendo dos sucessivos ataques do Estrelão.

Parecia um treino ataque contra defesa. Os atacantes Polaco e Careca passaram a atuar praticamente como volante, ajudando a defesa a espanar as bolas com chutões.

O Rio Branco continuou pressionando quando o segundo tempo começou, mas as jogadas não achavam o caminho do gol. O time chutou onze vezes contra o gol adversário, mas não conseguiu balançar a rede do goleiro Babau, que completou 450 minutos sem tomar gols.

Aos 19 da etapa final, nova falha. Dessa vez, a zaga estrelada deu “pane” e numa jogada aérea, Joel, livre de marcação, fez o segundo gol do Galo, de cabeça.

O novo gol compactou ainda mais o Atlético no campo de defesa. Cristhian Souza, treinador do Rio Branco, apostou todas as fichas e colocou em campo três atacantes, mas recuado, o Galo congestionou o setor defensivo e manteve o placar ficando com o título do returno.

Agora, as duas equipes vão disputar o troféu de campeão em duas partidas, dias 6 e 13 de maio,na Arena da Floresta.