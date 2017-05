Marco Feliciano vem ao Acre em julho pregar em evento

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 01/05/2017 06:27:22

O pastor pentecostal e deputado federal Marco Feliciano (PSC – SP) confirmou por meio de um vídeo na internet que estará pregando no dia 1º de julho no Aviva Rio Branco, na capital do Acre. O evento, como acontece anualmente será realizado na Concha Acústica do Parque da Maternidade, nos dias 30 de junho e 1ºde julho.

Ano passado, Feliciano chegou a marcar sua agenda no evento, mas desmarcou de última hora.

No anúncio sobre sua vinda este ano ele diz: “Atenção Rio Branco no Acre, dia 1º de julho vou estar presente aí no mega evento denominado de Aviva Rio Branco com o pastor Maycon Gomes. Ano passado eu consegui chegar a tempo, mas esse ano está tudo certo. Espero você você e sua família pra uma noite de avivamento. Venha preparado”.

Marco Feliciano é uma figura política bastante conhecida fora do convívio religioso por causa de suas posições contra o movimento gay brasileiro. Vez por outra vira notícia na internet quando critica grupos LGBTs e é criticado devido as suas convicções consideradas homofóbicas pelo segmento.