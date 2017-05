Jovem de 22 anos é executado com seis tiros na cabeça, na periferia de Rio Branco; ninguém foi preso

Da redação ac24horas - 01/05/2017 09:21:12

Na noite deste domingo (30), policiais militares do Terceiro Batalhão registraram uma ocorrência de homicídio na Travessa Chico Mendes, na região do Bairro Bahia Velha. A vítima, Rodrigo Amaral Brito, de 22 anos, foi encontrado morto com marcas de disparos de arma de fogo na cabeça.

De acordo com informações coletadas pela Polícia Militar, cerca de oito homens armados foram vistos perseguindo a vítima e efetuando disparos em sua direção. Rodrigo tentou se esconder no quintal de uma residência, mas, foi alcançado e executado com pelo menos seis disparos efetuados diretamente na cabeça.

Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), chegou a ser acionado, mas, só puderam atestar o óbito.

Os policiais fizeram o isolamento da área e após os procedimentos de perícia, saíram em busca de informações que pudessem levar aos suspeitos, porém, ninguém foi preso até amanhã desta segunda-feira (01).