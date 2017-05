“Estão tirando aquilo que é sagrado como direito do trabalhador”, diz Sebastião Viana em pronunciamento

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 01/05/2017 09:12:08

Em pronunciamento oficial em homenagem ao Dia do Trabalhador, no dia 1º de Maio, nesta as segunda-feira, o governador Sebastião Viana disse que os direitos da classe trabalhadora conquistados após anos de luta por meio de organizações diversas estão ameaçados. Ele se refere às reformas da previdência e trabalhista impostas pelo governo do peemedebista Michel Temer.

“Estamos em uma hora de ameaça à soberania nacional, uma hora em que alguns estão se comportando como verdadeiros vassalos do grande mercado, da especulação do dinheiro tirando aquilo que é sagrado como conquistas dos trabalhadores.”

Viana citou que 52 milhões de pessoas foram “colocadas na classe média” nos últimos anos. Ele se refere aos números dos governos petistas de Lula e Dilma.