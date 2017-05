Dnit anuncia R$2,2 bi para Arco Norte, sistema que inclui BR 364

Da redação ac24horas - 01/05/2017 11:55:44

O Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (Dnit) investirá R$ 2,2 bilhões em obras de restauração e manutenção das BRs 158, 163 e 364, o chamado Sistema Arco Norte, corredor composto de rodovias e portos para escoamento da produção de alimentos na região. O Arco Norte inclui o Acre, cortado de norte a sul pela BR 364.

Construída nos anos 1960, a BR-364 surgiu para facilitar a trafegabilidade a Porto Velho por via rodoviária. Antes da estrada, só era possível chegar à cidade pela via fluvial e aérea. O traçado é diagonal e cruza os estados de São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Rondônia e Acre.

No início do mês, o Dnit abriu uma licitação para serviços de manutenção do pavimento das pistas de rolamento e dos acostamentos, bem como a conservação rotineira da faixa de domínio da rodovia na BR- 364. Os trechos são: Entroncamento da BR-174 até a divisa do Mato Grosso com Rondônia e de lá até a divisa entre Rondônia e Acre. A extensão total será de 135,40 quilômetros.

Também há projeto para recuperação de trechos críticos entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Os projetos fazem parte do Programa de Recuperação e Manutenção Rodoviária, que são contratos com o objetivo de recuperar e manter as condições funcionais das rodovias federais durante o período de vigência do contrato, que pode ser de três a cinco anos. Na primeira fase, o ganhador da licitação deve recuperar sua capacidade de trafegabilidade em todo o trecho da rodovia executando serviços de recuperação, como a manutenção da via e faixa de domínio e, na segunda fase, deve fazer apenas a manutenção do trecho licitado até o final de sua vigência contratual.