Concurso da Polícia: empresas montam excursão em Rondônia

Da redação ac24horas - 01/05/2017 11:52:49

Rio Branco deve ficar lotada de concurseiros de outros Estados, especialmente Rondônia, durante as provas do concurso da Polícia Civil. Na cidade de Ariquemes, por exemplo, empresas de turismo estão ofertando transporte até Rio Branco no próximo dia 7 de maio, pelo preço de R$220 ida e volta. Em outras cidades de Rondônia também há movimentação nesse sentido. Ainda não foi divulgado o número atual de inscritos, mas deve ser cerca de 19 mil candidatos, segundos dados anteriores. São 250 vagas com salários que variam de R$3 mil a R$16 mil.