Acre tem 79 aeronaves, a 3ª menor frota de avião e helicóptero do País, diz Anuário de Aviação Civil

Da redação ac24horas - 01/05/2017 09:15:40

Com apenas 79 aeronaves registradas no Estado, o Acre possui a terceira menor frota de aviões e helicópteros. Lançado esta semana, o Anuário Brasileiro de Aviação Civil traz dados sobre o crescimento da frota brasileira no último ano. E mostra que a frota do Acre representa apenas 0,36% de todos os aviões e helicópteros brasileiros, perdendo inclusive para Estados pequenos, como Paraíba e Alagoas. De outro lado, o Acre ganha do Amapá e Sergipe. O Acre tem apenas um helicóptero, o Comandante João Donato. Acre e Amapá são os dois únicos Estados a contar com apenas um helicóptero. A maior concentração de aeronaves, aviões e helicópteros, está em São Paulo.