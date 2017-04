Jorge Viana lamenta morte de Belchior: “eu o adorava”

Da redação ac24horas - 30/04/2017 10:43:36

O senador Jorge Viana foi um dos primeiros acreanos a registrar e lamentar a morte do cantor cearense Belchior, autor de canções consagradas no cenário da MPB.

O cantor morreu neste sábado, 29, no Rio Grande do Sul. “Recebemos há pouco uma notícia muito triste: a morte do cantor e compositor Belchior neste sábado, em Santa Cruz do Rio Grande do Sul, aos 70 anos. Eu adorava Belchior. Ele influenciou minha geração, foi um grande compositor! Depois se desencontrou com a vida e sumiu. Mas foi um artista fantástico e vai deixar muita saudade”, disse JV.

“Que bom que ele deixa uma linda obra musical, com ideologia, com formação dos nossos melhores sentimentos. Agora lamentavelmente temos que registrar sua morte e pedir a Deus que ele descanse em paz”, finalizou.