Vacinação contra a febre aftosa começa dia 1º; Acre só vai imunizar animais com dois anos

Da redação ac24horas - 29/04/2017 11:15:11

A vacinação contra a febre aftosa começa na próxima segunda-feira, 1º de maio, em 22 Estados e no Distrito Federal.

No Acre serão vacinados somente animais de até 24 meses. No País, a meta do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) é imunizar 198 milhões de bovinos e bubalinos durante todo o mês.

O número representa mais de 90% do rebanho do País, de 217,5 milhões de cabeças. O Acre é declarado área livre de aftosa.