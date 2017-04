Uma unidade que aparenta difícil na disputa pelo Senado na Oposição

Luis Carlos Moreira Jorge - 29/04/2017 08:03:04

A última pesquisa do DATA-CONTROL não serviu de parâmetro para se tirar do páreo um dos cinco candidatos a senador, pela oposição. O senador Sérgio Petecão (PSD) – foto- foi o que ainda conseguiu se distanciar um pouco com 24.20% das intenções de votos. Os demais, Márcio Bittar (PSDB), Vagner Sales (PMDB), Flaviano Melo (PMDB), Major Rocha (PSDB) e Tião Bocalon (DEM) aparecem embolados e praticamente num empate técnico. Nenhum deles ficou com índice de aceitação baixo, com um número que tira o candidato de cara da disputa. A pesquisa só veio reforçar a indefinição das candidaturas. Se você avaliar a carreira política dos cinco verá que, todos já mostraram em suas campanhas que têm densidade eleitoral. O ano de 2017 vai avançar e não esperem nenhum sinal de desistência. Como tudo isso vai terminar em 2018, até lá estará na conta do mistério. Não se vê qualquer movimento destes candidatos que leve à interpretação da desistência. É uma unidade que se aparenta difícil.

Aumentando a cada dia

A oposição está aumentando o seu potencial de mobilização. No ato de acendimento de velas contra a corrupção e a favor da Lava-Jato conseguiu juntar 12 pessoas. No próximo chega a 20.

Dois comentários

Os PMs das cenas de pancadaria devem ser punidos administrativamente. Nada além. E se espera que na “Audiência de Custódia”, a justiça não mande os três acusados de assaltos presos pelos PMS para a rua. O ato da agressão não invalida o ato das prisões. Olho aberto!

Não se viu o clamor

Centenas de famílias acreanas tiveram as suas casas invadidas, seus donos ameaçados com armas na cabeça, levaram os pertences mais caros, sofreram pressão, ameaças e não se viu ninguém fazer um movimento, uma fala do pessoal dos Direitos Humanos de condenação.

É a primeira ligação

Só se dá valor ao trabalho da PM quando algo de anormal ocorre com a pessoa e esta se lembra que a corporação existe. A primeira ligação que se faz numa violência é à PM.

Até com dez

No programa “Tribuna Livre” da TV-RIO BRANCO, o ex-deputado federal Márcio Bittar (PSDB), voltou a se posicionar sobre a disputa do Senado: “se a oposição tiver dez candidatos, serei um deles”. O Márcio tem uma virtude na política, quando parte para um objetivo não recua.

Paga o PSDB, Gonzaguinha!

E continuam as bicadas no ninho tucano. O Tesoureiro da Executiva Regional do PSDB, Edson Siqueira, manda uma nota dizendo que o deputado Luiz Gonzaga (PSDB) há três anos não paga a contribuição mensal do partido, e como reza o estatuto, por isso não pode ser candidato.

Péssimo sinal

Ao aparecer em primeiro lugar na pesquisa do DATA-CONTROL, abrangendo todos os municípios, a deputada Eliane Sinhasique (PMDB) mostrou que, os seus concorrentes à ALEAC, deputado Chagas Romão (PSDB) e Roberto Duarte (PMDB) não terão vida fácil. Até porque se o PMDB eleger dois deputados, uma das vagas será da ex-deputada Antonia Sales (PMDB).

Puxa-encolhe

Para o Senado o PMDB tem de deixar deste puxa-encolhe e escolher logo quem será o seu candidato, já que seus dirigentes não abrem mão da candidatura de senador. Vagner Sales (PMDB) e Flaviano Melo (PMDB) aparecem tecnicamente empatados com 18% na pesquisa.

Versão do outro lado

O secretário de Segurança, Emylson Farias, ligou para dizer que, avisou sim com cinco dias de antecedência ao deputado Jenilson Lopes (PCdoB) que, não poderia ir à Audiência Pública em Sena Madureira, e que por isso não é verdade que fez pouco caso com o Legislativo ao faltar.

Não está em campanha

O deputado Ney Amorim (PT) não moveu um passo na candidatura ao Senado, como os demais concorrentes, e não poderia aparecer bem na pesquisa. Mas quando se tratou do mandato de estadual, ficou entre os três melhores avaliados no DATA-CONTROL.

Reina absoluta

A deputada Leila Galvão (PT), que aparece como a segunda melhor avaliada na pesquisa de deputado estadual reina absoluta no Vale do Acre. Leila conseguiu ampliar seus redutos em Brasiléia, Xapuri e Assis Brasil e deve fazê-lo, também, na capital. É um nome em ascensão.

Ou vai acabar no MP

O prefeito de Epitaciolândia, Tião Flores, precisa urgente monitorar a sua comissão de licitação. Em pouco mais de uma semana aconteceram duas denúncias de superfaturamento, na compra para a merenda escolar e do café da manhã para os garis. Vai acabar no MP.

Ponta de inveja e reprovação

Um jornalista velho amigo observava ontem numa conversa na ALEAC que, o que ocorre hoje com setores petistas que criticam o prefeito Marcus Alexandre é um misto de ponto de inveja e frustração. Inveja pela sua subida política meteórica e frustração por não aceitar cabresto.

Concordo plenamente

Na visão deste jornalista, o prefeito Marcus Alexandre chegou a um ponto de que, caso saia do PT, não perderá nada e subirá de avaliação na opinião pública. Concordo plenamente. O Marcus tem hoje o que se chama na política de “luz própria”. Conseguiu ter perfil próprio.

É bom para o prefeito

Que os vereadores, o Ministério Público, o TCE, fiquem acompanhando os atos praticados pelos prefeitos é bom para os próprios prefeitos. Evita que cometam deslizes e no futuro venham a ser presos ou mesmo afastados, como aconteceu com muitos da gestão passada.

Nada de excepcional

Avaliam os políticos de Tarauacá de que a prefeita Marilete Vitorino, nestes cem dias de gestão, anda meio atrapalhada nas suas decisões e não conseguiu criar pautas positivas.

Voz da experiência

O ex-deputado federal Osmir Lima considera o senador Sérgio Petecão (PSD), como um dos políticos mais inteligentes do Acre. “O problema é que tem gente que confunde inteligência com formação acadêmica. Na política a formação acadêmica não decide eleições”, pontua.

Nada contra CPI

A CPI é um dos instrumentos com os quais conta o Legislativo. Anda meio desmoralizado porque na maioria das vezes é usado politiqueiramente. Espero que as CPIs da SEHAB e da BR-364, prestes a serem instaladas, se desenvolvam em cima de discussões com provas.

Foi o que mais defendeu

Quando vejo os deputados do PT, menosprezando as CPIs, é bom se lembrarem de que ninguém mais que os dirigentes petistas entraram com pedidos de CPI no Legislativo, quando o partido estava na oposição. Se valia antes como forma de apuração, por que não vale agora.

Bons artigos

O secretário de Segurança, Emylson Farias, tomou gosto pela atividade de escrever e passou a publicar artigos nos jornais e a postar na rede social. Artigos, por sinal, bem redigidos e não cansativos. Não confirma, mais deve ser um dos secretários estaduais candidato a deputado.

O Friale e as mariposas

O Friale mais uma vez acertou a chegada de uma onda de frio, só não previu a invasão de milhares de mariposas no centro da cidade. Falo das mariposas borboletas, não das mariposas do sexo. Aliás, foi um fenômeno que faltou ser explorado em suas causas pela imprensa.

Falta a reforma política

Acabaram com o fórum privilegiado e aprovaram um projeto que pune o abuso de autoridade. Falta fazer o essencial: uma Reforma Política séria para brecar o surgimento de novos partidos, com a criação da cláusula de barreira e o fim das famigeradas coligações proporcionais.

Para se ter uma idéia da bagunça

Só para se ter uma idéia do que é a bagunça do sistema eleitoral, temos hoje cerca de trinta partidos na Câmara Federal e mais de quarenta em tramitação para serem criados. Não tem presidente que consiga governar este país sem ter que barganhar com os seus dirigentes.

Não terá alternativa

O primeiro suplente de vereador, Afonso (PTB) terá que esperar 120 dias e mais 90 da tramitação do processo na Comissão de Ética da Câmara Municipal de Rio Branco, para que o vereador Carlos Juruna (PSL) seja afastado e ele assuma. É melhor guardar o paletó.

O “encantamento” do PHS e o neném não chorou

O termo “encantado” foi usado pelo presidente do PHS, Manoel Roque, para definir o encontro político que teve com o senador Jorge Viana, que o levou a comentar: “a partir de agora sou Jorge desde criancinha”. Por falar em PHS. O vereador Raimundo Neném (PHS) ainda não saiu do berço na Câmara Municipal de Rio Branco. Não se conhece nada da sua atuação nestes cem dias. Não sei nem se ele chorou e se fez buá-buá, quanto mais se falou. Ou permaneceu calado ou é mal divulgado, das duas uma. Na política, quem não aparece, desaparece. Deveria se mirar no presidente Roque, que cava os espaços na mídia, porque cria fatos políticos. E sem gastar um tostão, porque no jornalismo não se briga com a notícia.