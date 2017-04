Sábado será de sol, temperatura amena e bastante ventilado

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 29/04/2017 07:45:33

O pesquisador meteorológico Davi Friale informou que o Acre, neste sábado, 29, terá tempo bom e ventilado, com sol e nuvens. Não chove. Durante a noite, o céu fica estrelado, com temperatura amena. A mínima vária entre 17 e 19 graus e a máxima 26 e 28 graus.

A umidade do ar mínima, durante a tarde, varia, entre 55 e 75%, no leste e no sul do estado, e entre 65 e 85%, nas demais áreas.

Os ventos sopram, entre moderados e fracos, com rajadas, da direção sudeste, deixando o dia ventilado.