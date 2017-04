PRF recupera em Rio Branco carro roubado em Pernambuco

Da redação ac24horas - 29/04/2017 07:51:50

Polícia Rodoviária Federal conseguiu recuperar um HB20 Sedan, roubado em 2016 na cidade de Recife, capital de Pernambuco.

O veículo foi abordado próximo ao Parque de Exposições e durante a fiscalização constatou-se que os sinais de identificação estavam todos alterados, vidros, etiquetas e numeração de chassi, só sendo possível identificar o veículo original pela numeração do motor. Além do veículo roubado, a PRF ainda constatou que o documento do veículo e a CNH eram falsos.

Condutor e passageiros foram presos em flagrante e levados para a Defla. A PRF conta com o apoio da população no combate à criminalidade, qualquer informação relevante ligue 191.