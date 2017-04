Homem é baleado durante assalto a loja em Cruzeiro do Sul

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 29/04/2017 10:09:37 Corresponde no Vale do Juruá

Dois assaltantes tentaram roubar, no começo da tarde desta sexta-feira, 28, uma loja de conveniência localizada em um posto de gasolina na Avenida 25 de Agosto. Durante a ação, um homem sacou a arma e disparou contra um dos acusados, atingindo-o no abdômen. O suspeito precisou ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Após os primeiros socorros, o rapaz foi encaminhado ao Pronto Socorro de Cruzeiro do Sul. O segundo suspeito conseguiu fugir em uma motocicleta.

A Polícia Militar esteve no local para levantar as características do fugitivo e já iniciou as buscas.

Todo o dinheiro subtraído pela dupla da conveniência foi recuperado.