Defensoria Pública do Acre promove ação social na escola estadual Berta Vieira, no bairro São Francisco

Da redação ac24horas - 29/04/2017 10:57:49

A Defensoria Pública do Acre (DPE/AC) promoveu na última sexta-feira (28) mais uma etapa do projeto “Defensoria ao seu lado, cidadania mais próximo de você”, na escola Berta Vieira, bairro São Francisco. A iniciativa tem como principal objetivo aproximar o cidadão da instituição e facilitar o acesso a serviços básicos oferecidos pela DPE/AC.

A comunidade recebeu atendimentos jurídicos, orientação e expedição da 1ª via do RG e CPF, palestra de prevenção e promoção da saúde bucal, orientação postural, automassagem, ginástica laboral, orientação básica de saúde da mulher e do idoso, corte de cabelo, maquiagem, aferição de pressão e IMC, testes rápidos de glicemia, vacinações, oficina gastronômica, recreação para as crianças, sorteios de brindes e sacolões.

Segundo os organizadores, mais de três mil pessoas participaram da programação. O coordenador do Núcleo de Cidadania da DPE/AC, o defensor público Celso Araújo, falou sobre a importância da ação. “Além de aproximar o cidadão da Defensoria Pública, esse projeto possibilita a concentração de vários serviços em um só lugar. É um momento de festa para essa comunidade”, destaca.



Moradores do bairro São Francisco demonstraram satisfação com a atenção e os serviços que receberam da equipe da Defensoria Pública. “Fui tão bem tratada que estou me sentido importante, é muito bom ter esse tipo de evento aqui no nosso bairro”, contou a dona de casa, Maria Valdecir dos Santos.

A dona de casa Antônia Rodrigues do Nascimento falou da importância das palestras preventivas que foram realizadas no evento. “Eu tenho 73 anos, sempre gostei de cuidar da minha saúde, fiquei muito contente em participar, principalmente das palestras”, disse.

O evento teve a parceria da Secretaria Municipal de Educação, Ministério Público do Estado, Central de Serviço Público (OCA), Mary Kay, SENAC, SESI, Uninorte e Secretaria Municipal de Saúde.

A DPE/AC no intuito de abranger todas as regiões pretende atender a comunidade de Rio Branco a cada dois meses, a próxima edição do projeto será no bairro Calafate.

Este slideshow necessita de JavaScript.