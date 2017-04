Consórcio Saneamento Brasil vence licitação para estudar privatização do sistema do Depasa

Da redação ac24horas - 29/04/2017 11:21:43

O BNDES já começou os pregões eletrônicos para contratação dos estudos técnicos para estruturação de projetos de participação privada no sistema de saneamento básico do Depasa.

O pregão do Acre foi disputado por 20 consórcios e o declarado vencedor, Saneamento Brasil, apresentou uma oferta no valor global de R$ 3,55 milhões, queda de 66% em relação ao valor estimado de R$ 10.727.229,75.

Todos os resultados serão homologados após os prazos de recurso. Os estudos são para concessões, subconcessões e Parcerias Público Privadas.

O alvo é a universalização dos serviços de fornecimento de água e esgotamento sanitário em quatro estados. Além do Acre, Rio Grande do Norte, Ceará e Santa Catarina estão no pacote atual de estudos e cada um será atendido por um consórcio.

O Consórcio Saneamento Brasil é composto pelas empresas Fialho Canabrava Andrade Salles Advogados, Avaliar – Avaliações e Assessoria Ltda e Esse Engenharia e Consultoria Ltda. Informações sobre os editais podem ser obtidas no site do BNDES (www.bndes.gov.br).