Acre é o segundo que mais perdeu usuários de planos odontológicos no Brasil, segundo dados do IESS

Da redação ac24horas - 29/04/2017 11:03:56

O Acre perdeu 694 beneficiários de planos odontológicos entre março de 2016 e igual mês deste ano, a segunda maior retração do País, segundo o Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS).

No Acre, a taxa de queda foi de 5,6%. O Distrito Federal é responsável pela maior perda, liderando o ranking com redução de 4,5% no número de usuários de planos para cuidar dos dentes.

“É interessante perceber que o Acre segue no rumo oposto aos demais, já que nos planos de saúde médico-hospitalares registrou aumento ao invés de perda, como a maioria”, diz o IESS.

A queda no Acre não é uma tendência na Amazônia. A região Norte do país também registrou avanço acima da média nacional. O crescimento de 8,1% corresponde a 78 mil novos beneficiários.

Desse número, 65 mil se concentram no Pará e Amazonas. Todos os outros estados tiveram avanço no número total de vínculos exclusivamente odontológicos.