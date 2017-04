“Você tem fome de quê?”

Da redação ac24horas - 28/04/2017 16:59:54

Com esta pergunta estampada em diversas blusas, foi dada a largada do lançamento da primeira Tapiocaria de Rio Branco. Durante meses a resposta “tapioca” soava como mistério. Não sabíamos bem do que se tratava.

Nesta segunda, 24 de abril finalmente as portas do Alecrim Tapiocaria se abriram para matar a nossa curiosidade –e fome.

Segundo os proprietários Natan Dantas e Thales Matias, a fome é de representar bem a origem que temos, trazendo a tapioca tradicional para o patamar da novidade. O foco é valorizar e preservar a nossa cultura.

Os sabores são diversos, desde os já conhecidos às combinações inusitadas. Desenvolvidas pelo Chef Pedro Coe, que estudou a fundo nossos costumes e sabores para se inspirar.

Assim criou a já famosa tapioca de pato no tucupi e geleia de jambu. O Chef destaca: “O regionalismo é muito forte, foi a primeira coisa que percebi, ao mesmo tempo ainda existe uma certa resistência a inovações, embora isso esteja sendo mudado, leva algum tempo. O importante é dar passos que contribuem para essa evolução de forma respeitosa à tradição.”

A loja tem a mistura do contemporâneo com o regional assinada pelo Tucupi Design desde a criação da marca até o design de interiores. O grupo afirma que o pedido dos sócios foi de fazer uma releitura do primeiro Alecrim (Gastronomia Brasileira), preservando algumas características do restaurante, e criando uma identidade nova para a tapiocaria.

Para mais novidades siga as redes sociais: instagram @alecrimtapiocaria ou facebook /alecrimtapiocaria

A Alecrim Tapiocaria está localizada na Avenida Ceará 1158, anexo ao novo Posto Av. Ceará da bandeira Shell, em frente a Galeria Cunha, bairro Capoeira.

Este slideshow necessita de JavaScript.