Sehab abre 21 processos para a retomada de casas ocupadas irregularmente em Rio Branco

Da redação ac24horas - 28/04/2017 13:14:17

A Secretaria de Estado de Habitação de Interesse Social (Sehab), abriu 21 processos para a retomada de casas ocupadas irregularmente em projetos do Estado. A maior parte (20) são localizadas no Loteamento Vale do Carandá. Veja quadro com os endereços das casas a serem retomadas.

O processo de retomada ocorre após a constatação de irregularidade na utilização das unidades habitacionais pertencentes ao Programa Habitacional do Estado do Acre (Pheac).

Para checar a irregularidade, uma equipe do Departamento de Fiscalização da Sehab foi até o local e constatou a irregularidade insanável na utilização de cada imóvel, obrigando a instauração do processo administrativo.

Agora, em cada um dos 21 procedimentos, uma comissão de três servidores nomeados para especificamente para o trabalho, vai acompanhar procedimento administrativo de retomada do imóvel.