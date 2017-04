Romário Tavares diz que projeto das 30 horas na saúde foi vetado por “questão burocrática”

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 28/04/2017 10:58:15 Corresponde no Vale do Juruá

O presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, vereador Romário Tavares (PMDB), se diz “tranquilo” com o veto do prefeito Ilderlei Cordeiro (PMDB) ao projeto de lei que institui a jornada de 30 horas semanais para diversas categorias da saúde. Um parecer da Procuradoria Jurídica do município teria acarretado o veto à proposta aprovada na Câmara no dia 4 de abril. O procurador Jhonatas Donadoni alegou inconstitucionalidade na peça, baseado na regra de que parlamentares não podem onerar o orçamento municipal.

Segundo Romário, o prefeito Ilderlei Cordeiro vai reenviar a proposta à Câmara na próxima semana, com algumas alterações. Uma delas é que o Executivo passará a ser autor do projeto de lei.

A outra mudança será nas categorias beneficiadas com a redução na jornada de trabalho no sistema municipal de saúde. Além de enfermeiros, técnicos em enfermagem, auxiliares de enfermagem, técnicos em laboratório, auxiliares de saúde bucal e parteiras, serão incluídos na lista os biomédicos, farmacêuticos e bioquímicos.

“Não deixa de ser uma grande notícia para nós e uma importante conquista para mim”, afirmou Romário Tavares, por telefone, à reportagem do ac24horas.