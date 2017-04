RBTrans admite atraso no horário dos ônibus por causa de protesto

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 28/04/2017 12:56:00

A Superintendência de Trânsito de Rio Branco informou por meio de nota que poderão ocorrer atrasos no horário dos ônibus por causa da greve geral contra a reforma da previdência que deve praticamente parar o trânsito no Centro de Rio Branco na manhã desta sexta-feira, 28, mas que o transporte coletivo opera normalmente.

Os manifestantes marcaram o início do ato para as 9h na frente do Palácio Rio Branco. De lá, eles sairão em caminhada até o Terminal Urbano, que deve ser bloqueado durante alguns minutos.