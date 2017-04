Prefeituras do Acre recebem nesta sexta R$15 milhões do FPM

Da redação ac24horas - 28/04/2017 11:13:54

As 22 prefeituras acreanas receberão nesta sexta-feira, 28 de abril, o terceiro repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) para o mês de abril. O montante será de pouco mais deR$15 milhões brutos, com o desconto do Fundeb. Neste último repasse de abril houve um crescimento de cerca de 7% nos valores creditados nas contas das prefeituras quando se compara com o memo período de 2016.