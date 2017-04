Prefeitura do interior do Acre abre processo seletivo com 154 vagas

Da redação ac24horas - 28/04/2017 13:08:08

A Prefeitura de Marechal Thaumaturgo, no Acre, está com processo seletivo aberto com a intenção de contratar 154 profissionais de diferentes áreas, nos níveis fundamental, médio e superior.

Do total de vagas ofertadas, 91 delas serão para provimento imediato e 63 para formação de cadastro reserva, e os candidatos que forem aprovados efetuarão carga horária de 40 horas, com remunerações que variam de R$ 937,00 a R$ 5.000,00 mensais.

As oportunidades são para os cargos de Auxiliar Administrativo, Orientador Social, Agente Operacional de Serviços Diversos, Ajudante de Pedreiro, Ajudante de Roçador, Coletor de Lixo, Eletricista, Gari, Mecânico, Motorista Fluvial, Motorista Rodoviário, Operador de Máquinas Pesadas, Pedreiro, Roçador, Vigia, Agente de Vigilância Sanitária, Analista de Laboratório, Auxiliar de Dentista, Técnico em Enfermagem, Assistente Social, Dentista, Educador Físico, Fisioterapeuta, Psicólogo, Farmacêutico-Bioquímico e Enfermeiro.

As inscrições no dia 26 de abril e seguem até o dia 2 de maio de 2017 e devem ser realizadas na Câmara Municipal da cidade no horário das 8h às 12h e das 14h às 17h. Os candidatos deverão efetuar o pagamento de uma taxa de inscrição com valores entre R$ 30,00 para cargos de nível fundamental e médio e R$ 60,00 para os de nível superior.

O processo de seleção será diferente para os cargos, alguns serão classificados por prova escrita e outros por prova objetiva. As provas serão aplicadas na sede do Município na data prevista de 14 de maio de 2017, em local e horário a ser divulgado pela comissão.

O seletivo terá validade de seis meses, e o edital pode ser conferido no Diário Oficial do Estado do Acre, edição 24 de abril de 2017, página 133. http://www.diario.ac.gov.br/