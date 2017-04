Manifestação na frente do Palácio contra o governo Temer tem protesto contra a Globo

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 28/04/2017 10:40:46

O ato contra as reformas trabalhista e previdenciária, na frente do Palácio Rio Branco, no Centro da capital acreana, na manhã desta sexta-feira, 28, teve protesto contra a Rede Globo.

O Movimento Base Alternativa colocou um rapaz sentado em um sofá na frente de um televisor como símbolo de manipulação midiática. A performance chamou a atenção de quem participou do protesto.

O ato na frente do Palácio Rio Branco reúne pelo menos três mil pessoas. Do Palácio, eles sairão em caminhada até o Terminal Urbano da capital.