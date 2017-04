Inmet emitiu aviso de ´leve risco à saúde´ em queda de temperatura

Da redação ac24horas - 28/04/2017 11:03:13

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu na tarde desta quinta-feira, 27, aviso de queda de temperatura no Acre alertando que o fenômeno pode trazer risco leve à saúde. De acordo com o instituto, a queda na temperatura começou às 14h de quinta-feira e termina às 9h desta sexta-feira, 28. O portal ClimaTempo, que produz informações meteorológicas para o mercado, diz que esta madrugada no Acre pode ser a madrugada mais fria no Brasil.O frio súbito pode causar resfritados especialmente na população mais frágil, como crianças e idosos.