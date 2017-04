Governo doa 2 hectares para a construção de estádio em Tarauacá

Da redação ac24horas - 28/04/2017 13:05:39

O Governo do Estado publicou nesta sexta-feira (28) a lei aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado Acre (Aleac) que autoriza a doação de uma 2,148 hectares ao município de Tarauacá para a construção do estádio municipal de futebol. O município não poderá usar a área para qualquer outro fim que não o definido na Lei Nº 3.245 publicada no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE).

A Lei autoriza a doação de um imóvel urbano ao Município de Tarauacá/AC situado na Rua Epaminondas Jácome, em Tarauacá/ Acre, com área total de 2,1480 há. O imóvel está devidamente registrado sob Matrícula n. 19, perante a Serventia de Registro de Imóveis de Tarauacá.

A área terá de ser utilizada exclusivamente para o funcionamento de um estádio de futebol na cidade e será anulada automaticamente se o Município der outro destino ao imóvel. Isso sem direito a qualquer indenização.