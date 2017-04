Friale prevê: Temperatura deve chegar aos 15 graus em Rio Branco e frio chega ao Juruá nesta sexta

Da redação ac24horas - 28/04/2017 11:17:56

Nas cidades acreanas mais ocidentais do Brasil, Mâncio Lima – a mais ocidental – Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, a frente fria chega no início da manhã desta sexta-feira, dia 28 de abril, e, como aconteceu na capital acreana, a temperatura despenca, porém com menos intensidade do que em Rio Branco, mas deixando o dia, também, frio, fechado, ventilado e chuvoso.

As temperaturas mínimas deverão oscilar entre 17 e 20ºC, ao amanhecer dos dias seguintes, em todo o vale do Juruá e no extremo oeste do Amazonas, ou seja, na região de Guajará e Ipixuna.

Já em Rio Branco, as temperaturas devem oscilar entre 15 e 17 graus nesta sexta.

A partir deste sábado, dia 29 de abril, a massa de ar polar, que continuará penetrando, deixa o tempo muito seco, mas ventilado, e o sol aparece com força, fazendo com que a umidade do ar atinja valores baixos, principalmente, na parte da tarde.

Assim, as chuvas darão uma trégua de vários dias na maior parte do Acre. Nossa estimativa é de que volte a chover de forma passageira somente após a próxima quarta-feira, não se descartando eventuais ocorrência de chuvas, mas de forma bastante isolada, tanto no Acre, como no sul e oeste de Rondônia, no leste e sudeste do Peru e na maior parte da Bolívia.