Dupla suspeita de cometer pelo menos três assaltos é presa pela PM dentro de comércio em Cruzeiro

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 28/04/2017 10:54:18 Corresponde no Vale do Juruá

A polícia pode ter esclarecido a onda de assaltos que tomou conta de Cruzeiro do Sul na última semana. Foram aproximadamente dez roubos à mão armada, segundo o delegado Lindomar Ventura, titular da Delegacia Geral de Polícia Civil do município. As ações criminosas tinham sempre, como protagonistas, dois criminosos em uma motocicleta. Na manhã desta quinta-feira, foram apresentados José Antônio Rodrigues, de 20 anos, e Antônio Auriclenes Araújo, 18 – detidos em um comércio da cidade com dois revólveres, um capuz e lacres plásticos, provavelmente usados para amarrar as vítimas.

Francisco Deodato de Andrade, 56, estava fechando o comércio quando percebeu a movimentação estranha da dupla. Rodrigues e Araújo foram presos pela Polícia Militar no interior do estabelecimento comercial.

O comerciante contou à polícia que os dois suspeitos já estavam dentro do comércio quando os policiais entraram e fizeram a abordagem. Ambos foram algemados e colocados no chão.

“Eles estavam com as armas na cintura, e já se preparavam para realizar o assalto, mas a PM chegou antes”, disse o delegado Ventura.

Além de três assaltos, os dois são suspeitos de cometer uma tentativa de homicídio e um incêndio criminoso a uma residência.

“Nós já tínhamos informações de que eles estavam planejando mais um assalto. A Polícia Militar e a Civil então se prepararam para prendê-los em flagrante com as armas, uma toca ninja e as algemas plásticas”, afirmou o delegado.

A dupla é suspeita de ter assaltado um casal que reside no bairro Tiro ao Alvo, na noite do último sábado, 21. Eles agrediram os donos da casa, chegando a quebrar dois dedos da mão direita da proprietária. Ainda no sábado, os suspeitos teriam assaltado ainda um posto de gasolina, de onde levaram R$ 300. Na terça, segundo o delegado, outro assalto foi realizado pela dupla.