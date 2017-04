Dez quilos de maconha são apreendidos em barreira

Assessoria - 28/04/2017 16:28:57

A Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), DA Polícia Civil, com apoio de agentes da 3ª Regional e do Núcleo de Capturas, prendeu na tarde de ontem, 27, João Paulo Teles Fernandes, 22, em flagrante pelo crime de tráfico de droga.

O carregamento de cerca de 10kg do entorpecente, segundo a investigação, vinha de Cruzeiro do Sul com destino a Rio Branco. Os agentes montaram barreira na BR-364, altura do quilometro 18, Vila Custódio Freire e interceptaram um ônibus de linha intermunicipal, proveniente da região do Juruá.

Após realizarem revista minuciosa na bagagem de passageiros o entorpecente foi encontrado dentro de uma mala envolto em roupas pesando aproximadamente dez quilos, divididos em tabletes pesando em torno de 1 quilo cada um.

“Através de um trabalho de investigação nós chegamos até ao acusado e conseguimos prendê-lo praticando o tráfico de droga. Evitamos assim que essa droga chegasse até as bocas-de-fumo e fomentasse outros crimes”, destacou delegado Fabrizzio Sobreira.

João Paulo não possui passagem pela polícia. Após ser preso ele foi conduzido a delegacia para prestar depoimento, posteriormente encaminhado ao presídio da capital à disposição da justiça.