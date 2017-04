Bora comemorar o frio com tacacá que alegria de acreano dura pouco

Charlene Carvalho - 28/04/2017 17:47:47

O FRIO CHEGOU MINHA GENTE!!! BORA COMEMORAR COM TACACÁ QUE ALEGRIA DE ACREANO DURA POUCO

Os chatos vão reclamar que estamos a falar da friagem, que a rede social não tem outro assunto, blá, blá, blá…, mas somos do Acre. Aqui, onde há um sol para cada cidadão, terra que se frita ovo no asfalto – sem buraco, por favor –, e o juízo num simples atravessar de rua, temos duas estações bem definidas: quente com chuva e quente (muito quente) sem chuva. Não digo que aqui é quente como o inferno, porque esse é um lugar que não conheço e muito menos pretendo conhecer, portanto, por isso nem adianta reclamar: um friozinho pega bem e vai ter coluna sobre friagem, sim!

Lá pras bandas do Sul, frio combina com lareira, marshmallow, chocolate quente, aquelas sopas de mil queijos, vinhos, fondue e tals. Não que aqui também não combine, mas acreano que é acreano, comemora – sim, comemora, porque nesse calor de rachar, uma friagem é vento de Deus nas nossas vidas! – com tacacá. Nada de chá das cinco. Aqui a parada é Five o’clock tacacá! De noite uma boa sopa de mamãe com aquele cozido do almoço, mas confesso: prefiro rabada (ao tucupi, naturalmente). Pato a mãe não gosta que eu coma – é reimoso – então evito. Mas se tiver um nescau de responsa não acho ruim. Pelo contrário…

É CAPA, MANINHO!

Ah, noises usa capa, tá? Nada de agasalho, Trench Coat, cachecol, suéter, estolas, essas coisas chiques. No máximo um ponche de Cobija. E, por nossa senhora das encalhadas, não diga – Jamais! – que está sentindo um cheiro de naftalina no ar. Isso é tão 1980. E aqui, colega, a tradição é pegar a primeira semana de abril e lavar as roupas de frio tudim, incluindo cobertores, para deixar pronto e limpo para as friagens de maio, junho e julho. Quem usa naftalina não é de Deus. Com todo respeito. Aprenda com uma acreana do pé rachado. Ah, se tua capa é daquelas potentes da última viagem ao Peru, poderias ter evitado a lavagem com uns três banhos de sol. Vai por mim, funciona.

SIMBORA…

…Agora com permissão de vocês, me deem licença que eu vou ali no mercado do Bosque – nunca lembro do nome do tacacá de lá e a Raquel Eline vai me xingar no whats – tomar um tacacá e levar uma marmita de rabada pra casa, porque frio pede comida, cobertor e um bom filme na Netflix.

Ah, o tacacá da Praça da Revolução é bom também, mas fila não enfrento nem pra arranjar marido, imagina pra tomar tacacá…

Tenho grande admiração por Frei Rinaldo Stecanela, um servo de Deus, pregador da palavra e que faz diferença por onde passa. É um dos meninos que passaram pela escola de Frei Paolino. Foi Frei em Sena Madureira no início da vida missionária. Saiu de Sena, mas Sena não saiu dele. Volta sempre que pode. Ontem celebrou a missa da Família para uma igreja lotada de fiéis.

MISSA DA FAMÍLIA

Aliás, Frei Rinaldo irá celebrar a missa pela Saúde das Famílias no domingo às 19h no Santuário de São Peregrino às 19h. Se você puder, não deixe de ir. Com certeza será grandemente abençoado (a). O Santuário fica ali na Floresta.

UM PARÊNTESES SOBRE FÉ

Você pode estar lendo essas notas e pensando: uai, essa Charlene não é crente? Não é lá da igreja dos Batistas? Sou. Sou sim. Graças a Deus. Mas Deus não habita apenas nos templos evangélicos. Há católico mais crente que muito crente, se é que você me entende. Admiro quem prega a palavra de Deus a todos os povos e faz da vida missionária seu ofício. Frei Rinaldo é um desses muitos homens espalhados pelo Brasil em boas igrejas católicas, que celebram a fé e o amor ao próximo. Os princípios de Jesus.

BURGER KING

Fui ao Via Verde Shopping na quarta à noite e a turma que vai trabalhar no Burger King estava a todo vapor no treinamento.

Gosto de ver empreendimentos sendo instalados no Acre, principalmente no shopping. Gera emprego e opções ao público. Sem contar que sou fã do hambúrguer com gostinho de churrasco.

SENSE 8

Netflix sabe fazer seus assinantes felizes. Na próxima sexta-feira, 5 de maio, estreia a nova temporada de Sense 8 com TODOS os episódios, pessoas!

Tem como não amar??

DÉBITO OU CRÉDITO

Desconto para quem paga à vista em tempos de crise é uma mão na roda. Mas tem gente que exagera. Vi recentemente uma moça vendendo quitutes na internet. Era tipo assim: 20 reais no dinheiro, 26 no cartão de débito. Aí força a amizade, né? Depois não entende porque não ganha dinheiro.

TAPIOCA

Sou fã de tapioca. Tá, tá, sou fã de comida, vai me dizer que tu não és? Çei (com cedilha mesmo)!!!!

Voltando ao assunto, fui conhecer a Alecrim Tapiocaria. Pense num ambiente bonito e agradável. E pense numa tapioca boa!!

PROVEI

Gostei muito da tapioca de salmão gravlax com molho Teriyaki. Simplesmente deliciosa. Vale cada mordida. O suco verde detox também é bom. Mas apaixonei mesmo foi nas mil folhas de mini tapiocas com morango e chocolate. É coisa de Deeeeus!!! Só quero dizer que o Thales Matias e o Nathan acertaram em cheio no investimento. Vale a pena conhecer.

Pastores Daniel Batistela e Gerson Ribeiro, dois pioneiros das bases de Jocum na região norte. Pr. Gerson é daquelas pessoas que você pode conversar horas e horas sobre variados assuntos. Um homem que ama missões e o oriente médio. Daniel Batistela é mais que um pastor, um mentor, um pai, é um amigo precioso que Deus me deu. E eu agradeço!

#SOMOSTODOS300

Sábado é dia de uma das minhas festas preferidas. Festa dos 300, antiga Festa das Nações na chácara da Base da Jocum – Rio Branco. Tem comida de várias partes do mundo. Do Peru à Índia. Dos Estados Unidos à Síria. Começa às 19h e o ingresso é R$ 20. Toda a renda é revertida para ajudar a obra missionária.

CEIA

E domingo é dia de Ceia do Senhor na Igreja Batista do Bosque em todas as celebrações. A Ceia é um momento especial para todo cristão protestante. No Templo do Bosque haverá celebrações às 8h, 10h15 e 17h. Na Catedral Batista do Bosque a celebração será às 19h.

Há várias profissionais que fazem dia de noiva em Rio Branco, mas não sei se alguém o faz com mais zelo, cuidado e carinho que Annie Isis Siqueira. A foto de Alexandre Lima mostra um pouco do cuidado dessa profissional que é realmente uma fada madrinha de suas clientes

RECORDE

Leio que o Instagram chegou a 700 milhões de usuários — 100 milhões destes conquistados nos últimos quatro meses. É uma marca e tanto. E o Brasil é o segundo maior país na rede, com 45 milhões de usuário. É o dobro de uma das minhas redes sociais favoritas: Twitter. Segundo especialistas, boa parte do crescimento é explicado justamente pela ferramenta Stories, que reúne imagens e vídeos que expiram em 24 horas, sistema popularizado pelo Snap.

SUPER INDICO

Tem pessoinhas muito amadas e engraçadas nas redes sociais do Acre. Muitos se destacam pelo humor, leveza dos textos – amo que produz seus próprios textos e não fica só compartilhando coisas dos outros – e se expõe na medida certa. Uma dessas pessoinhas que amo é o Pablo Charife.

Sério, pessoas, se você não segue o Pablo no Face e no insta não sabe o que está perdendo. Ele é um digital influencer de primeira!